Extérieur Nuit : UN LAC SOUS DE BONNES ÉTOILES – avec Charlotte Le Bon // 07.12.2022

Il n’est question que de rencontres imprévues, ce soir dans Extérieur Nuit. Certaines, heureuses, vous changent une vie, comme celle d’Emma Thompson avec un escort boy dans MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO. Quand d’autres tournent au contraire à la tragédie. Moins d’un an après la minisérie Oussekine, NOS FRANGINS de Rachid Bouchareb revient une nouvelle fois la mort de l’étudiant, après qu’il a croisé par hasard la route des forces de l’ordre. Avec son premier film, FALCON LAKE, Charlotte Le Bon orchestre un rendez-vous surprise entre récit initiatique et fantastique, en nous racontant une histoire d’amour et de fantôme. Un premier long et des adolescents, c’est le point commun du film avec un autre, LES PIRES, où le duo de réalisatrices Lise Akola et Romane Guéret filment la rencontre d’adolescents avec eux même devant la caméra d’un tournage imaginaire. Chez Hirokazu Kore-Eda, deux hommes prennent sous leur aile un bébé abandonné et en deviennent LES BONNES ÉTOILES le temps d’un périple insolite. C’est à peu après aussi improbable que de confier la responsabilité d’une émission cinéphile à l’équipe d’Extérieur Nuit. Et pourtant… On ne sait pas bien qui leur a donné un micro et encore moins pourquoi, mais chaque semaine, on continue de leur demander leur avis !