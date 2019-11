Extérieur Nuit : UBERZOMBIES // 30.10.2019

Il parait que 5 EST LE NUMERO PARFAIT. Malheureusement ça commence mal ce soir : on est plus nombreux que ça autour de cette table. À ma droite, il y a Sophie-Cat qui ce soir, comme tous les autres, nous parlera Lettonie et lumières bleutées, ses deux plus grandes passions. Charly qui nous donnera ses tips pour survivre à l’uberisation de la société à l’œuvre dans le dernier Ken Loach – SORRY WE MISSED YOU. Et Romane, de RETOUR A ZOMBIELAND après un bref séjour au pays des vivants. Toujours à ma droite, il y a Léa qui prêchera la bonne cinéphile DEBOUT SUR LA MONTAGNE. Caché sous la table, Il y a aussi Félix, qui vous dira tout le bien qu’il pense de MON CHIEN STUPIDE. Et enfin, comme le veut la tradition, assis seul et à ma gauche, il y a LE TRAÎTRE : Laurent.

Ne demandez pas le programme, il est juste au-dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réalisation : Eliott

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Charly, Romane, Laurent, Sophie-Catherine, Félix

