Extérieur Nuit : TROIS TÊTES BLONDES ROMANTIQUES // 06.03.2019

Ce soir nos petites BÊTES BLONDES (de MAXIME MATRAY et ALEXIA WALTHER) de la critique surferont sur LES ÉTENDUES IMAGINAIRES (de SIEW HUA YEO) du 7e art pour tenter de résoudre LE MYSTÈRE HENRI PICK (de RÉMI BEZANÇON), tels de petits CHÉRIF (de LIONEL OLENGA, LAURENT SCALESE et STÉPHANE DROUET) en herbe. ISN’T IT ROMANTIC (de TODD STRAUSS-SCHULSON) ?

Une romance radiophonique d’une heure en compagnie de MAXIME MATRAY, ALEXIA WALTHER et THOMAS SCIMECA !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Morgane, Félix, Charly, Sophie, Romane, Léa

Web : LJ