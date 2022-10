Extérieur Nuit : TOUS INNOCENTS // 12.10.2022

, l’équipe d’Extérieur Nuit prendra un petit cours d’histoire. Avec SIMONE : LE VOYAGE DU SIÈCLE, Olivier Dahan retrace la vie, hors nome en tous points, de l’iconique Simone Veil ; dans LES HARKIS, Philippe Faucon nous raconte le tragique destin des jeunes soldats algériens enrôlés dans l’armée française alors que l’indépendance se profile ; la série Arte LE MONDE DE DEMAIN revient sur la naissance du Rap français à travers la naissance du du mythique groupe NTM.

De l’autre côté du globe, une autre « histoire vraie » : la série TOKYO VICE suit les aventures du journaliste américain Jake Adelstein alors qu’il est à la fois informateur pour la police japonaise et interlocuteur des Yakuzas, un grand écart plutôt risqué, comme celui de Louis Garrel qui joue à L’INNOCENT dans un film de casse. Il conjugue à nouveau deux casquettes, celle d’acteur et de réalisateur, comme l’humoriste Malik Benthala dans sa première co-réalisation au titre surprenant : JACK MIMOUN ET LES SECRETS DU VAL VERDE. Je vous ai parlé titre surprenant et grand écart : SMILE – c’est la nouvelle sensation horrifique du moment. On sourit, Extérieur Nuit c’est parti !