Extérieur Nuit : ON A MARCHÉ SUR S’TALUNE //17.10.2018

Cette semaine nous avons commencé en PÉRIPHÉRIES, avec un retour sur les rencontres du cinéma documentaire lors d’un entretien avec Corinne Bopp et Rosalie Lust. Nous sommes partis à la rencontre du FIRST MAN de DAMIEN CHAZELLE, erré un instant dans le CAPHARNAÜM de NADINE LABAKI avant d’en être sortis par LE FLIC DE BELLEVILLE de RACHID BOUCHAREB. On a poursuivi l’émission par une visite de THE HOUSE THAT JACK BUILT, le dernier LARS VON TRIER, avant de s’installer un peu dans l’intimité de ROMANE BOHRINGER et PHILIPPE REBBOT à travers leur film L’AMOUR FLOU ! Et c’est ainsi qu’on a fini à GALVESTON, dernier film de MÉLANIE LAURENT… Pas réaliste direz-vous ? Pourtant on s’était bien documentés : RGB de BETSY WEST et JULIE COHEN, et SHUT UP AND PLAY THE PIANO de PHILIPP JEDICKE ! Bon, ok, j’avoue, toute cette histoire c’était seulement pour vous faire un peu d’animation, comme YETI ET COMPAGNIE de KAREY KIRKPATRICK.

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réalisation : Thomas

Présentation : Elisabeth

Chroniques : Laurent, Stéphane, Félix, Romane, Youri

Web : LJ