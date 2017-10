Extérieur Nuit : The Baby That Explodes // 18.10.17

15 jours à Cannes tout est possible…

On a vomi. RUBEN OSTLUND a accepté de nous voir pour nous parler de THE SQUARE, c’était une rencontre drôle, chaleureuse, un mec hyper accessible. Du coup quand on est content… On a aussi re-rencontré MARIANA OTERO à l’occasion de la sortie de l’ASSEMBLÉE. Elle a posé sa caméra pour suivre le mouvement NUIT DEBOUT pendant toute sa durée, et c’était il y a plus d’un an. On a discuté ensemble de l’évolution du mouvement, des traces qu’il a laissé mais aussi de Louis Garrel, de la politique et du cinéma aujourd’hui.

Laurent nous a parlé du chef étoilé français le plus classe pour la sortie du documentaire LA QUETE D’ALAIN DUCASSE (GILLES de MAISTRES). On parle aussi des oubliés L’ATELIER de LAURENT CANTET a divisé les chroniqueurs.

Charly et Youri étaient au bord du suicide après avoir vu sur LE MONDE SECRET DES EMOJIS, heureusement EVANGELION est venu sauver la mise.

La semaine prochaine on vous parlera aussi de LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES mais n’attendez pas pour aller le voir!!!

On vous aime et on vous embrasse.

Musique : Justice – Genesis

Réalisation : Aline

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Camille, Charly, Elisabeth, Léa, Laurent, Sophie, Stéphane, Youri