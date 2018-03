Extérieur Nuit : Tante Heddren //28.02.2018

CALL ME BY YOUR NAME de LUCA GUADAGNINO et LADY BIRD de GRETA GERWIG ont divisé notre équipe, certain ont adoré, d’autres ont détesté, pas d’entre deux.

De très beaux films sont sorti cette semaine parmi eux L’AMOUR DES HOMMES DE MEDHI BEN ATTIA. De moins bons sont sortis L’INSOUMIS de GILLES PERRET et LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO d’ALEXANDRE COFFRE. Côté séries c’est GLITCH de TONY AYRES qui a retenu notre attention.

Cette semaine c’est aussi la ressortie de BIRDS d’ALFRED HITCHCOCK, pour beaucoup son dernier grand film avant sa chute, l’occasion de revenir sur son histoire.

Rendez-vous la semaine prochaine, et d’ici-là restez à l’écoute du 93.9.

Présentation : Elisabeth

Chroniques : Charly, Elisabeth, Laurent, Stéphane, Youri

Réalisation : Stéphane & Thomas