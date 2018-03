Extérieur Nuit : Tancrède Ramonet //21.03.2018

Cette semaine nous recevons le réalisateur de Ni Dieu Ni Maître, Une Histoire de l’Anarchisme, dont les deux premières parties ont été diffusées en Avril 2017 sur Arte et dont la troisième à été censurée par la chaîne sans raison apparente ni justification. Avec lui nous parlerons de l’anarchisme, du libertarisme, du féminisme, de David Bowie et John Lennon.

Nous ferons aussi un retour sur RAZZIA de NABIL AYOUCH, BEFORE WE VANISH de KYOCHI KUROSAWA, LES BONNES MANIERES de MARCO DUTRA et JULIANA ROJAS, GHOSTLAND de PASCAL LAUGIER, DOPO LA GUERRA d’ANNITA ZAMBRANO, A WRINKLE IN TIME d’ANA DUVERNAY et HOSTILES de SCOTT COOPER.

Restez connectés sur le 93.9.