Extérieur Nuit : SPIELBERG, FABULOUS MAN // 22.02.2023

Ce soir, le cinéma raconte le cinéma. Et nous on vous raconte ça. Dans The Fabelmans, Steven Spielberg nous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et de ce jeune âge justement, où il s’est découvert une passion pour le 7e art. Hong Sang-Soo nous filme lui aussi ce moment de bascule et la naissance d’une cinéaste, avec La Romancière, le film et le heureux hasard. Pour son documentaire Last Dance, Coline Abert détaille les adieux d’un acteur au rôle de sa vie, celui d’une Drag Queen emblématique de la nouvelle Orléans quand, dans son deuxième long-métrage, L’Astronaute, Nicolas Giraud se met lui-même en scène. Enfin, on se demandera s’il y a du cinéma dans la caméra de Steve Achiepo, qui signe son premier film : Le Marchand de sable.