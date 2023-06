Extérieur Nuit : SOUS L’OCÉAN, LE DRAME // 07.06.2023

Après de longs mois à tourner en rond dans le bocal d’Extérieur Nuit, Laurent s’est résolu à vivre sous l’océan : il est La petite Sirène d’une adaptation live dont le casting aurait, cette fois, raison de faire polémique.

Autre débat casting, Youri en Dracula, dont Valentin campe ce soir le serviteur Reinfield, et Félix en Marinette, la célèbre footballeuse française dans le biopic éponyme qui lui est consacré.

Ambitieuse, Romane campe toute seule les cinq sœurs de la série Bad Sisters. Une perruque blonde une perruque brune…elle change de rôle comme Miley Cyrus dans Hannah Montana. Manon, elle, pousse la performance jusqu’à oser les transformations physiques et risquer la folie : elle est l’héroïne de Sick of Myself.

Mais s’il y en a une qui tient ce soir le rôle de sa carrière, sinon de sa vie, c’est Rita dans Love Again et pour cause elle joue dans une comédie romantique avec Céline Dion !