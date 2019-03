Extérieur Nuit : SÉRIES MANIA, LILLE DE LA RÉUNION // 27.03.2019

Cette semaine dans Extérieur Nuit, nos habituels GENTLEMEN CAMBRIOLEURS (de JAMES MARSH) on mis le cap sur Lille, pour le Festival Séries Mania ! Au programmes donc des séries que vous aurez bientôt la chance de pouvoir découvrir. On vous recommande grandement la comédie « MYTHO » de FABRICE GOBERT, et la très documentée « EDEN » réalisée par DOMINIK MOLL. Côté fiction étrangère, c’est bien sûr la dernière série de JACK THORNE et SHANE MEADOWS « THE VIRTUES » qui a fait chaviré notre coeur, mais également la très surprenante série Russe « BLACKOUT » de SERGEI URSULIAK. On a tenu bon devant la prochaine série Netflix avec Uma Thruman « CHAMBERS » de LEAH RACHEL, avant de se réconforter avec un désormais classique des séries, « THIS IS US – saison 3 » de DAN FOGELMAN, qui n’était pas présentée à Séries Mania, mais nous a tout de même comblés de bonheur.

Côté cinéma, nous avons souffert devant « SUNSET » de LASZLO NEMES, ainsi que devant « DUMBO » de TIM BURTON. Heureusement, « BOY ERASED » de JOEL EDGERTON a tout de même suscité quelques petites réactions d’émoi, mais trop peu pour qu’on vous le recommande….

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

