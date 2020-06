Extérieur Nuit : RETOUR EN ENFER ABSOLU // 17.06.2020

Deux mois que les salles de cinéma sont fermées, deux mois qui nous ont paru aussi longs que 365 JOURS, mais auxquels Extérieur Nuit a bravement survécu en essorant, pour vous, le catalogue VOD. Sur l’échelle de la dangerosité, cette expérience équivaut, au bas mot, à s’aventurer LA NUIT VENUE, DANS LES BOIS. Seule, en chemise de nuit et alors qu’un prédateur rôde.

Effrayés, on a croisé quelques fantômes. Celui de Spike Lee sur Netflix, réalisateur de DA FIVE BLOODS, mais aussi le cadavre plus frais d’ARTEMIS FOWL sur Disney +. Désorientés, on a commencé à entendre des voix, des BRUITS BLANCS, et même des chansonnettes, comme ZOEY ET SON INCROYABLE PLAYLIST. Perdus pour perdus, on a même aperçu le cadavre du cinéma en atterrissant sur un téléfilm érotique polonais, d’ores et déjà flop numéro 1 de la rédaction pour son classement 2020.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Charly, Laurent, Sophie-Catherine, Youri