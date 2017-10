Extérieur Nuit : Pour notre réconfort // 25/10/2017

Oh regarde un arbre, t’en as déjà vu toi, ça pousse vers le haut!

C’est la fin du Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, et c’est BERTRAND MANDICO qui a été mis à l’honneur pour son film LES GARCONS SAUVAGES. Une mention spéciale à METEORS de GURCAN KELTEK et un prix du court métrage accordé à DIQUA DAI MONTI de BENOIT BOUTHORS avec entre autres un concerts de BEATRICE DALLE, VIRGINE DESPENTES et le groupe ZERO, voilà tout ce que nous avons râtés, mais ne pleurons pas trop vite, cela arrive dans nos salles.

Et consonlons nous car cette semaine est pleine de bonnes surprises. AU REVOIR LA-HAUT d’ALBERT DUPONTEL est un film poétique, qui parle de la guerre avec l’innocence d’un enfant et l’âpreté d’un ancien combattant, qui mêle des univers rappelant Baz Luhrmann et Tim Burton. LOGAN LUCKY est un film râté de STEVEN SODERBERGH, mais comme c’est un génie, quand il se rate c’est quand même bon à regarder, un OCEANS 11 à la sauce rednecks, plus lent, on est loin de MAGIC MIKE.

On parle aussi d’un oublié. LAISSER BRONZER LES CADAVRES dans lequel HELLENE CATTET et BRUNO FORZANI délaissent le giallo pour s’attaquer au néo-western trasho-contemplatif. C’est comme AMER, l’ETRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS, c’est incroyable, et vous devez aller le voir tout de suite après le DUPONTEL.

Coté sérié on parle de DIRK GENTLY détective hollistique et HALT CATCH AND FIRE, deux séries assez barrées qui ont retenus notre attention. Par contre EPOUSE MOI MON POTE de TAREK BOUDALI c’est vraiment pas terrible, ne vous dérangez pas pour ça.

Mais le mieux, c’est qu’on a reçu VINCENT MACAIGNE pour la sortie de son long métrage POUR LE RECONFORT. On a parlé d’un film Tchekovien, Koltésien, Transformeursien, un film d’acteurs qui questionne l’héritage et divise notre être. Enfin c’est ce qu’il a dit…

La semaine prochaine on vous parle de Polanski et de plein plein de trucs!

