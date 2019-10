Extérieur Nuit – RAMBO N° FIVE – 02.10.2019

J’irai où tu iras, mon pays sera toi. Ce soir, Extérieur Nuit traverse l’Atlantique et discute aussi bien avec Céline Dion qu’avec Charles Aznavour. L’équipe n’est pas au complet pour l’occasion mais vous pourrez quand même compter sur le regard de Charly, celui de Laurent, le Rambo de RCP, et sur Félix et Youri nos Gemini Man.

En plateau, nous avons eu le plaisir de recevoir Marc Di Domenico et Mischa Aznavour, pour LE REGARD DE CHARLES, documentaire musical et intimiste sur Charles Aznavour.

Nous avons également rencontré Mati Diop pour la sortie d’ATLANTIQUE, Grand Prix au dernier Festival de Cannes.

Ne demandez pas le programme, il est juste au-dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réalisation : Etienne

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Charly, Laurent, Félix, Youri

Web : LJ