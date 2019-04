Extérieur Nuit : QUOI QU’IL ARRIVE, ON RESTE CIVIL // 03.04.2019

Les critiques de cinéma sont-ils LES YEUX DE LA PAROLE (de DAVID DAURIER et JEAN-MARIE MONTANGERAND) ou la parole des yeux ? L’équivalent télé du cinéphile est-il un SÉRIE MANIA-que ? LA LUTTE DES CLASSES (de MICHEL LECLERC) est-elle la plus classe ou la plus crasse des luttes ? L’homonyme d’un SYNONYMES (de NADAV LAPID) est-il le mot lui-même ? Autant de questions qui forment une équation à multiples inconnues (MON INCONNUE de HUGO GÉLIN) pour une émission et qui trouveront réponses au cours d’une émission qui je l’espère chamboulera tout (CHAMBOULTOUT d’ÉRIC LAVAINE). Car aujourd’hui, nos HIGHWAY MEN (de JOHN LEE HANCOCK) de la critique sont en OSMOS(IS) (d’AUDREY FOUCHÉ) !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Léa, Morgane, Elisabeth

Web : LJ