Extérieur Nuit : QUAND ON CONNAÎT PAS LA CHANSON… // 10.04.2019

Cette semaine dans Extérieur Nuit, pas besoin de SHAZAM ! (de DAVID F. SANDBERG) le cinéma français pour en connaître LE(S) GRAND(S) SQUELETTE(S) (de PHILIPPE RAMOS) musical puisque nous sommes en compagnie du disquaire le plus célèbre de la littérature, VERNON SUBUTEX (de CATHY VERNEY) ! Il a rempli les SIMETIERRE (de KEVIN KÖLSCH et DENNIS WIDMYER), libéré les CAPTIVE STATE (de RUPERT WYATT), et foutu le feu à TEL AVIV (ON FIRE de SALEH ZOABI) : si c’est pas (ALEX) LE DESTIN D’UN ROI (de JOE CORNISH) ça ?! Avec lui pas besoin de BRACELETS ROUGES (de MARIE ROUSSIN), verts, bleus, ou jaunes, pour entrer en soirée ! Vous ne nous croyez pas ? (ce descriptif ne vaut-il pas LE PRIX DU MEILLEUR SCENARIO ?!) Demandez à Sabrina (LES NOUVELLES AVENTURES DE SABRINA – saison 2, de ROBERTO AGUIRRE-SACASA) !

Réal : Antonin

Présentatrice : Léa

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Léa, Elisabeth, Sophie

Web : LJ