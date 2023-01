Extérieur Nuit : P*TAIN DE BABYLON // 18.01.2023

Après Tarantino, Fincher et à un mois du prochain Spielberg, c’est au tour de Damien Chazelle de déclarer sa flamme à Hollywood, au travers d’un projet aussi démesuré que son titre : BABYLON !

Alors ce soir l’équipe d’Extérieur Nuit tentera de se mettre au diapason, en évitant toutefois d’étirer l’émission sur 3 heures. Monstres humains et humains monstres, on croisera la petite fille aux dents de glace puis de verre d’EARWIG et l’adolescente de L’IMMENSITA qui se prétend fille d’extraterrestre, on approchera la famille dysfonctionnelle de LA LIGNE où on en vient aux mains et l’univers gothique de THE PALE BLUE EYE où on en vient aux meurtres. Dans ce programme ludique et sans queue ni tête, on ne pouvait pas passer à côté de KALEIDOSCOPE, la nouvelle série puzzle qui peut se dévorer dans le désordre.

En bref, on n’a qu’une seule heure sur Radio Campus Paris et c’est peut être déjà trop !