Extérieur Nuit : PALMEZ-MOI D’AMOUR – CANNES 19′ // 29.05.2019

Alors que Catherine remettait la Palme d’or à Bong, nos états d’âme de ce palmarès farfelu s’effaçaient sous la joie intense de voir le genre triompher à Cannes ! Car si le cinéma social comme « LES MISÉRABLES » de LADJ LY, ou « LE JEUNE AHMED » des frères DARDENNE a été récompensé lors de la cérémonie, c’est surtout les films de genre qui sont sortis grands vainqueurs de ce cru 2019 : « LITTLE JOE » de JESSICA HAUSNER, « BACURAU » de KLEBER MENDONÇA FILHO et JULIANO DORNELLES, et « ATLANTIQUE » de MATI DIOP ! Mais nous faisions également un point sur les films oubliés de ce palmarès comme « SYBIL » de JUSTINE TRIET et « A HIDDEN LIFE » de TERRENCE MALICK. Avant de passer aux sorties de la semaine, nous clôturions notre partie spéciale festival de Cannes par le palmarès de la Quinzaine des réalisateurs et de la sélection Un Certain Regard, en vous parlant notamment de « CHAMBRE 212 » de CHRISTOPHE HONORÉ. Puis côté salles obscures nous enchaînions avec « JOHN WICK PARABELLUM » de CHAD STAHELSKI, « ROCKETMAN » de DEXTER FLETCHER et enfin le « ALADDIN » de GUY RITCHIE. Enfin l’émission s’est conclue avec notre habituel point SPOILER pour une toute dernière critique du tout dernier épisode de toute la vie de GAME OF THRONES !

Extérieur Nuit c’est parti !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Elisabeth, Sophie, Morgane, Léa

Web : LJ