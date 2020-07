Extérieur Nuit : ORDURES MÉNAGÈRES // 01.07.2020

Cette semaine Extérieur Nuit est en équipe réduite, la majorité d’entre nous s’étant perdue dans le labyrinthe temporel de DARK, la série allemande qui vient de s’achever sur Netflix.

Heureusement, les quelques rares rescapés parmi nous n’ont pas pris peur et continuent de voyager dans le temps.

Laurent est allé chercher LA BONNE ÉPOUSE en mai 68 pendant que Charly rencontrait la sienne dans la Russie du 18ème siècle, en la personne royale d’Elle Fanning THE GREAT. Plus intello, Youri en a profité pour revisiter l’histoire de la politique américaine grâce à Ryan Murphy et son THE POLITICIAN et suivi de près une autre histoire américaine, bien moins glorieuse : celle du documentaire TEAM USA. De son côté, Félix planche sur la théorie des multivers et s’est payé le luxe d’être au présent mais dans deux lieux à la fois : à l’Eurovision, en compagnie des musiciens islandais interprétés par les très américains Rachel McAdams et Will Ferrell aussi bien que sur scène au coté de l’humoriste Eric André pour son spectacle LEGALIZE EVERYTHING.

Il n’est peut être pas 20h, on est peut-être pas le 1er juillet …

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Félix, Youri, Charly