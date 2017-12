Extérieur Nuit : On y va? //06.12.2017

Passes moi le Renne! Lequel? Ralph, Le Renne! A. Chabat!

Outres nos succulentes news et un avant gout du PIFFF, un festival qui sent bon le fantastique, le loufoque et le plaisir du spectateur, les vrais cadeaux de la semaine ce sont ces films de Noël avant Noël! COCO de LEE UNKRICH, PADDINGTON 2 de PAUL KING et notre préféré : SANTA & CIE d’ALAIN CHABAT.

Bienvenue à SUBURBICON de GEORGE CLOONEY nous a déçu. Heureusement que JIM CARREY qui revient dans sa méta – performance en tant qu’ANDY KAUFMANN dans THE GREAT BEYOND de CHRIS SMITH et les 12 JOURS de RAYMOND DEPARDON nous ont sauvés.

Côté séries, on tient à vous dire que GODLESS de SCOTT FRANK est un bon retour au vrai western, mais qui n’est pas du tout féministe. Et aussi, juste pour que vous le sachiez, DARK de BARAN BO ODAR, ce n’est pas un remake allemand de STRANGER THINGS … non … c’est bien plus que ça! C’est vraiment bien. Si, si j’te jure.

On vous aime, on vous embrasse et on se dit à mercredi 20h sur le 93.9 FM!

Musique : La mort d’Ophélie – Johnny Hallyday

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Camille, Charly, Laurent, Léa, Stéphane, Youri, Zoltan

Réalisation : Aline