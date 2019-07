Extérieur Nuit : ON S’EST FAIT UNE TOILE // 03.07.2019

TEEN SPIRIT (de MAX MINGHELLA) es-tu là ? Autour de la table d’Extérieur Nuit, nous invoquerons ce soir l’adolescence de SPIDERMAN (qui s’aventure) FAR FROM HOME (de JON WATTS) et l’enfance déviante de Superman qui lui reste planqué dans la petite ville de BRIGHTBURN (de DAVID YAROVESKY). On se demandera ce que les les teen-agers (WHAT WE) DO IN THE SHADOWS (de JEMAINE CLEMENT) quand leurs parents sont partis se coucher. Défendre la veuve et l’orphelin comme JESSICA JONES (SAISON 3 de MELISSA ROSENBERG), d’être une star de télé réalité comme LA FEMME DE MON FRÈRE (de MONIA CHOKRI), de discuter musique avec un frigo qui s’appelle YVES (de BENOÎT FORGEARD) ou de tout réduire en CENDRES (ET DIAMANT d’ANDRZEJ WAJDA) ? Réponse dans un instant, Extérieur Nuit c’est parti !