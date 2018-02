Extérieur Nuit : OH LUCY //31.01.2018

A l’heure où s’annonce deux nouvelles effroyables, la séléction des Césars et celle de la nouvelle édition de GERARDMER nous avons eu le plaisir de recevoir ATSUKO HIRAYAGI, qui s’est faite remarquer à la dernière quinzaine des réalisateurs avec son premier long métrage, OH LUCY. Un entretien dans lequel elle nous a parlé de son admiration pour ses acteurs et de son amour des taciturnes.

Nous avons également parlé de THE PATH de JESSICA GOLDBERG, de SPARRING de SAMUEL JOUY, de GASPARD VA AU MARIAGE d’ATHONY CORDIER, et enfin de WONDER WHEEL de WOODY ALLEN.

On vous embrasse, et à la semaine prochaine sur le 93.9.

Présentation : Elisabeth.

Chroniqueurs : Charly, Léa, Sophie, Youri

Réalisation : Thomas