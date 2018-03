Extérieur Nuit : Oh Hi James //07.03.2018

Greatest drama ever seen since Tenesee Williams,

Cette semaine après les Oscars et les Césars, c’est JAMES FRANCO et son A DISASTER ARTIST qui est le plus exposé, c’est dommage car lorsqu’on s’attaque à THE ROOM de TOMMY WISEAU on peut faire un film qui sort simplement de la biographie et du film de fan. Nous avons également parlé de LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE de DOMIQUE ROCHER, LE JOUR DE MON RETOUR de JAMES MARSH, LES GARÇONS SAUVAGES de BERTRAND MANDICO, LE SECRET DES MARROWBONES de SERGIO.G SANCHEZ et HURRICANE DE ROB COHEN.

Nous avons eu aussi interviewé JULIA ROY, à l’occasion de la sortie d’EVA le nouveau film de BENOIT JACQUOT (interview à retrouver dans un podcast annexe)

On vous aime, on vous embrasse,

Présentation : Elisabeth

Réalisation : Stéphane

Chronique : Charly, Elisabeth, Laurent, Léa, Sophie, Stéphane, Youri