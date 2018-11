Extérieur Nuit : NETFLIX AND KILL // 21.11.2018

Cette semaine dans Extérieur Nuit, nous avons fait rimer les A, avec AMANDA (de MIKHAËL HERS), SUSPIRIA (de LUCA GUADAGNINO), LES FILLES DU SOLEIL d’EVA (HUSSON), A(FTER MY DEATH de KIM EUISEOK), MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS (de FEDE ALVAREZ), DIX POUR CENT SAISON 3, AD VITAM de THOMAS (CAILLEY), NANA(ROSCOPE, SAISON 2), et enfin Léa, a fait des blagues sur Netflix, Noël et Hanouka.

On a aussi parlé de LA BALLADE DE BUSTER SCRUGGS d’ETHAN & JOEL COEN, mais on avait pas de rime en « A », à part vous dire que c’est comme ça ! Pouce en l’air ? Pouce en bas ? Réponse dans votre podcast préféré !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Realisation : Stephane

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Romane, Félix, Charly, Sophie, Léa

Chronique Humour : Léa

Web : LJ