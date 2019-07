Extérieur Nuit : NANANA ANNA NA, NA NA NA ! // 10.07.2019

La semaine dernière : YESTERDAY (de DANNY BOYLE), Extérieur Nuit était un petit FAMILY BUSINESS (d’IGOR GOTESMAN) sans prétention mais, today, entre les JEUX D’INFLUENCE (de JEAN-XAVIER DE LESTRADE) entre chroniqueurs ambitieux et les STRANGER THINGS (SAISON 3 de MATT et ROSS DUFFER) qui se produisent chaque semaine en studio, on a vite fait de devenir le centre du cirque médiatique, et peut-être même du monde. Cette émission code ROJO (de BENJAMIN NAISHTAT) est POUR LES SOLDATS TOMBÉS (de PETER JACKSON) au combat critique, pour ceux qui ont du voir ANNA (de LUC BESSON), ceux qui étaient pourtant TOO OLD TO DIE YOUNG (de NICOLAS WINDING REFN et ED BRUBAKER) et ceux qui ont déserté le plateau pour l’été. Ils sont toujours présents dans nos coeurs.