Extérieur Nuit : MENSONGES ET EVASIONS // 23.10.2019

Ce soir LES SAUVAGES chroniqueurs d’Extérieur Nuit vous dévoilent tous leurs vices dans l’émission la plus HORS NORMES de Radio Campus Paris. A l’issue de cette heure avec nous, vous saurez tout de l’implication de Laurent dans L’AFFAIRE DES PANAMA PAPERS, de la double personnalité de Charly qui date en tête à tête avec lui même façon LIVING WITH YOURSELF, ou encore des tendances MYTHO de Sophie Cat, LA VERITE SI JE MENS ! Vous comprendrez ce qui pousse le petit SHAUN LE MOUTON à traîner Félix en justice, et dans la boue, alors que la ferme contre-attaque déjà sur le même dossier cotonneux, et surtout vous découvrirez ce qui se cache derrière l’amour inconditionnel de Romane pour les machines huilées de TERMINATOR : DARK FATE.

Ne demandez pas le programme, il est juste au-dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réalisation : Eliott

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Charly, Romane, Laurent, Sophie-Catherine, Félix

Web : JMB