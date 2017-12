Extérieur Nuit : May the PIFFF be with you // 13.12.2017

Dont mess with my haircut. Jojo

Cette semaine on vous parle du moyen STAR WARS 8 de RIAN REYNLODS, de l’excellent LES GARDIENNES de XAVIER BEAUVOIS et du malheureux CRIME DE L’ORIENT EXPRESS de KENNETH BRANAGH.

Mais on vous parle surtout de ce qu’on a vu au 7ème PIFFF (a-t-on encore vraiment besoin de t’expliquer les initiales?), de CLIVE BARKER a TAKASHI MIIKE en passant par le Mexique et l’ESPAGNE, c’était un excellent festival. Nous avons eu la grande joie d’interviewer CORALIE FARGEAT pour son film REVENGE et JUSTIN BENSON et AARON MOORHEAD pour le leur, THE ENDLESS. On a encore des étoiles plein les yeux.

On vous aime et on vous embrasse sur le 93.9.

Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de GHOST STORIES de DAVID LOWERY.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Camille, Charly, Laurent, Léa, Stéphane, Youri, Zoltan

Réalisation : Aline