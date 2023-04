Extérieur Nuit : MARIO ET DES SUPERS ETOILES ? // 12.04.2023

Une semaine après Tetris, c’est au tour de Super Mario de débarquer sur nos écrans : le plombier rouge a droit à son adaptation cinéma et, à l’occasion, on vous a concocté une émission aux petits champignons ! Dans L’établi de Matthias Gokalp, Swann Arlaud est un normalien qui, au lendemain de mai 68, se fait embaucher à l’usine pour raviver le feu révolutionnaire des ouvriers. C’est notre carapace rouge. 12 après son dernier film, Dario Argento ressuscite grâce au champi-vie pour signer Lunette noires, un giallo évidemment. Guy Ritchie n’a pas lâché la rampe non plus : Opération fortune raconte une infiltration risquée qui repose sur une star de cinéma, on lui accorde la super étoile.

Cote séries : tout comme Mario glisse dans le royaume champignon, les médecins et patients de L’hôpital et ses fantômes découvrent un monde surnaturel, imaginé par Lars Von Trier tandis que les héros d’Abbot Elementary passent au niveau 2 pour retrouver un univers qui se réinvente sans cesse : celui de l’école.

Et ce soir nos chroniqueurs ne manqueront pas de se jeter des bananes, Extérieur Nuit c’est Parti !