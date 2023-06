Extérieur Nuit : MARCEL AU NICARAGUA // 14.06.2023

C’est mercredi, le programme est débridé comme le moteur de Vin Diesel dans Fast & Furious X , et contrairement à son patronyme, nous on démarre sur les chapeaux de roue avec un héros des plus inattendus : Marcel le coquillage (avec ses chaussures). Ce soir, Claire Denis nous fait voir des étoiles à midi – Stars at noon – tandis que Pierfrancesco Favino s’enfonce dans l’obscurité de sa Dernière nuit à Milan.

Quant à Bruno Podalydès, il est moins intéressé par suivre sa bonne étoile que flairer la bonne affaire. Dans son dernier film, il poursuit l’effet « Wahou » et on en fera de même ce soir, en espérant que nos belles ambitions ne retombent pas comme la crêpe – Whaou.