Extérieur Nuit : LONG LIVE THE KING // 24.07.2019

Extérieur Nuit n’est pas en vacances et sa LEGION d’auditeurs non plus. Si on devait résumer l’émission aux novices, on dirait qu’Extérieur Nuit est une OEUVRE SANS AUTEURS avec des chroniqueurs PERSONA NON GRATA sur toutes les ondes de France. Pourtant, ils ont bravé (en CRAWL) la canicule et HER SMELL pour venir vous parler cinéma et séries. Ce soir, LE ROI LION est mort (de chaud) et DONNIE DARKO prévoit la fin du monde pour dans 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes.