Extérieur Nuit : LIBÉRÉS DÉLIVRÉS // 24.06.2020

Ça y est – l’équipe d’Exérieur Nuit a retrouvé le chemin des salles obscures ! Cette semaine on vous reparle enfin cinéma avec trois films à l’affiche : L’OMBRE DE STALINE, THE HUNT et le documentaire LE CAPITAL AU XXIe SIÈCLE mais – transition en douceur oblige – on ne délaisse pas pour autant la VOD. BALLE PERDUE est le beau titre de notre petit rescapé de la semaine, aux côté des séries parmi lesquelles on vous a sélectionné deux comédies PEN15 et Mike et le reboot de PERRY MASON pour les moins rigolos d’entre vous.