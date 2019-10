Extérieur Nuit : L’HOMME QUI RIT // 09.10.2019

Peut-on rire de tout ? De la violence physique et symbolique que subit et réplique le JOKER, de celle monde agricole qui s’acharne sur Guillaume Canet dans AU NOM DE LA TERRE à lui en faire perdre ses cheveux, et de celle du temps qui passe et n’épargne personne, pas même Gérard Darmon dans VOUS ÊTES JEUNES, VOUS ÊTES BEAUX. Peut-on rire de politique avec ALICE ET LE MAIRE Luchini, des doutes existentiels de Christophe Honoré, prisonnier de sa CHAMBRE 212 avec les fantômes de son passé ? Et peut-on rire de sujets plus pointus, voire niche, comme LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE ? L’adage veut qu’on puisse rire de tout mais pas avec tout le monde. Heureusement chez Extérieur Nuit on a un goût douteux en matière d’humour. Sans doute autant qu’en matière de cinéma.

En plateau, Céline Zen, productrice de VOUS ÊTES JEUNES, VOUS ÊTES BEAUX est venue nous parler du premier film de Franchin Don. Nous avons également rencontré Leïla Bekhti et Arthur Dupont pour LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE.

Ne demandez pas le programme, il est juste au-dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réalisation : Etienne

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Charly, Romane, Laurent, Sophie-Catherine, Félix, Youri

Web : TTC