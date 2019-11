Extérieur Nuit : LES ÉTOILES DU DOCUMENTAIRE 2019 // 06.11.2019

Cette semaine Extérieur Nuit ne parlait exceptionnellement pas des sorties de la semaine mais recevait en plateau des réalisateurs et réalisatrice de films documentaires, présentés ce week-end au Forum des Halles dans le cadre du Festival « Les Étoiles du Documentaire », organisé par la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédias) !

Au programme une interview de VÉRONIQUE BOURLON, directrice de l’Action Culturelle de la SCAM, une interview d’ANTARÈS BASSIS et PASCAL AUFFREY réalisateurs du documentaire « EN ÉQUILIBRE », et une interview de KETTY RIOS PALMA réalisatrice du documentaire « ITINÉRAIRE D’UN ENFANT PLACÉ ».

Mais on vous parle aussi d’autres films à découvrir au festival : « ÉTUDIANTS, TOUS À L’USINE ! ITINÉRAIRES DE MAOÎSTES OUVRIERS » de LISE BARON et TIMO EBERMAN, « LA RUSSIE DANS L’OBJECTIF » d’ALEXANDER ABATUROV, et « BNP PARIBAS, DANS LES EAUX TROUBLES DE LA PREMIÈRE BANQUE EUROPÉENNE », de XAVIER HAREL et THOMAS LAFARGE.

Tous les horaires de projection sont à retrouver directement sur le site du Festival des Étoiles du documentaire :

http://www.scam.fr/Festivaldesetoiles/Infospratiques/R%C3%A9servez-votre-pass

Ne demandez pas le programme, il est juste au-dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

