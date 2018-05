Extérieur Nuit : Les Chatouilles //16.05.2018

Cette semaine dans Extérieur Nuit nous parlons de Cannes, nos envoyées spéciales Léa et Sophie ont déjà pu voir entre autres BLACKKLANSMANN de SPIKE LEE, LES CHATOUILLES de ANDREA BESCOND et ERIC MATEYER, LIBERTE de PIERRE SALVADORI.

Nous parlerons aussi de PLAIRE AIMER et COURIR VITE de CHRISTOPHE HONORE mais cette fois sur le plateau, de MANHATTAN STORIES de DUSTIN GUY DEFA et de ANON d’ANDREW NICCOL.

On vous aime on vous embrasse et à la semaine prochaine.

Présentation : Elisabeth

Réalisation : Thomas

Chroniques : Elisabeth, Laurent, Youri