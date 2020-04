Extérieur Nuit : LÉGENDES ET CHOUQUETTES // 08.04.2020

Extérieur Nuit poursuit son confinement avec un programme presque exclusivement dédié aux séries ce mercredi. WESTWORLD, LA CASA DE PAPEL, LE BUREAU DES LÉGENDES, les mastodontes du petit écran sont de retour avec respectivement leur 3e, 4e et 5e saison. Ça commence à chiffrer mais pas autant que pour BROOKLYN 99 qui en compte déjà 7. Et bientôt 8. Est-ce que plus c’est long, plus c’est bon ? FREUD en personne tâchera de répondre à cette question vieille comme le monde dans la nouvelle production fantastico-kitch de Netflix. Et les questions sans réponse, c’est aussi au programme de DEVS, petite nouvelle venue dans la sphère des séries à mystères, et qu’on essaye de percer a jour. Et parce qu’on ne peut pas délaisser complètement le cinéma, il sera question de deux courts métrages et d’un cinéaste dont on est toujours HONORÉS de la présence. Je vous laisse deviner qui.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Félix, Sophie-Catherine, Laurent, Romane, Charly, Youri