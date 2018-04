JavaScript is required.

Cette semaine l’équipe à parlé de L’ÎLE AUX CHIENS de WES ANDERSON, KINGS de DENIZ GAMZE ERGUVEN, THIRD MURDER de HIROKAZU KORE-EDA, LA MORT DE STALINE d’ARMANDO IANNUCI, TAXI 5 de FRANCK GASTAMBIDE, DERRY GIRLS de LIZA MCGEE, ABRACADABRA de PABLO BERGER et côté séries LA CASA DE PAPEL d’ALEX PINA.

On vous aime, on vous embrasse et à la semaine prochaine sur le 93.9.

Réalisation : Thomas

Présentation : Elisabeth

Chroniques : Sophie, Laurent, Léa, Charly, Elisabeth