Extérieur Nuit : LE DENTIER DANS LA CULOTTE //05.12.2018

Cette semaine dans Extérieur Nuit, on a pas joué les HIPPOCRATE (une série signée THOMAS LILTI) et on vous a dit toute LA VÉRITÉ SUR L’AFFAIRE HARRY QUEBERT (une série signée JEAN-JACQUES ANNAUD), et même LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE, le dernier film ASTÉRIX signé ALEXANDRE ASTIER et LOUIS CLICHY.

On en a pas cru nos PUPILLE (de JEANNE HERRY) de voir LE GRINCH adapté en animation par YARROW CHENEY et SCOTT MOSIER. Et on arrive toujours pas à réaliser qu’on a vu Vianney au cinéma dans le dernier DIANE KURYS, MA MÈRE EST FOLLE.

Mais surtout nous ne sommes toujours pas redescendus de LETO de KIRIL SEREBRENNIKOV. Non, pas de jeu de mots pour ce film Russe, « Notre palme d’or » (ouais on commence à se prendre au sérieux dans Extérieur Nuit…. ) Vivement que le PIFF, dont nous avons débriefé la soirée d’ouverture, nous remette à notre place !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Realisation : Stéphane

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Morgane, Félix, Charly, Sophie, Romane

Pastille Humour : Léa

Web : LJ