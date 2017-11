Extérieur Nuit : Laissez Bronzer // 08.11.2017

Nous avons reçu FRANCOIS COGNARD et BRUNO FORZANI qui ont respectivement produit et co-réalisé LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES, adapté du roman de JEAN PATRICK MANCHETTE écrit en 1971. Un roman noir qui a été le corps d’un nouveau grand film du duo HELENE CATTET et BRUNO FORZANI. Après AMER, L’ETRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS.

Une interview drôle : nous avons parlé de l’avenir du genre, de l’amour pour un cinéma, des maniaques du cadre que sont ces deux réalisateurs. Nous les aimons, ils ont été gentils avec nous! On vous embrasse!!!!!

Un grand merci à Jacques, qui a réalisé l’interview avec nous.

On vous aime et on vous embrasse.

Chronique : Jacques et Stéphane

Réalisation : Stéphane