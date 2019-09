Extérieur Nuit : LA TÊTE DANS LES ETOILES // 25.09.2019

C’est la rentrée d’Exterieur Nuit sur Radio Campus Paris ! On espère que vous avez passé un bel été, nous en tout cas on a hâte de partager nos petits souvenirs de vacances avec vous ! Morgane revient d’une THALASSO avec Houellebecq et Depardieu, on l’a rarement vue aussi détendue et il parait qu’elle ne boit plus. Sophie-Cat a préféré l’exotisme du village de BACURAU au Brésil et Léa le charme anglais un brin rétro du manoir de DOWNTON ABBEY. Sur place et en costume, elle a pu s’adonner à sa passion picturale et réaliser le portrait de la jeune fille en feu, mieux connue sous le nom de Romane, notre chroniqueuse pyromane. Débordé et malchanceux, Laurent ne s’est accordé qu’UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK quand Charly et Félix, pour des raisons qui ne regardent qu’eux, se ressourçaient ensemble dans le charmant pénitencier de MINDHUNTER. On attend encore des nouvelles de Youri, qui n’est pas revenu de son voyage spatial aux confins du système solaire d’AD ASTRA. En même temps on ne sait pas trop ce qui lui a pris… Quant à Elisabeth, entre TROIS JOURS de vacances ET UNE VIE de travail, elle a choisi de rempiler pour une année de plus, alors fermez les yeux, la séance va commencer.

Réalisation : Jacques

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Léa, Morgane, Félix, Romane, Sophie-Catherine, Elisabeth

Web : LJ