Extérieur Nuit : LA MOMIE DE FRANÇOIS CLUZET // 16.12.2020

Extérieur Nuit est de retour en direct sur les ondes de Radio Campus Paris ! L’occasion aura été rare en 2020 aussi on a décidé de fêter ça comme il se doit.

Alors ce soir, on s’incruste à THE PROM sur Netflix avec Meryl Streep et Ryan Murphy, on les emmène danser toute la nuit dans les clubs endiablés de SOY CUBA, on part en cavale – s’il le faut ! – avec l’héroïne de I’M YOUR WOMAN, pour rejoindre le monde libre créé de toute pièce par l’ingénieur italien de L’INCROYABLE HISTOIRE DE L’ÎLE DE LA ROSE.

Comme Michael Corleone dans LE PARRAIN 3, on n’est pas à l’abri de mauvaises rencontres mais on évitera tout de même de finir CHAMBRE 2806 avec DSK.

On n’a pas tous été élevés chez les loups, comme nous le rappelle la série HBO produite et réalisée par Ridley Scott RAISED BY WOLVES, alors aucune raison de se jette dans sa gueule !

Présentation : Elisabeth

Réalisation : Etienne

Chroniqueurs : Romane, Félix, Léa, Charly, Rita, Laurent, Youri