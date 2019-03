Extérieur Nuit : LA FAVORITE À PAPA C’EST TOI // 06.02.2019

My BEAUTIFUL BOY ( de FELIX VAN GROENINGEN) et beautiful girls, mes très chers auditeurs, ce soir votre émission de radio préférée, celle qui vous parle de ciné, en gros LA FAVORITE (de YORGOS LANTHIMOS) ne cède pas à la facilité. Malgré le froid ARCTIC (de JOE PENNA) de ce mois de février, on ne vous emmènera pas dans UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT (de BI GAN). Non, malgré la fatigue, malgré les impôts, malgré la grippe, Extérieur Nuit, c’est comme toujours le meilleur film que vous n’ayez jamais vu, le meilleur festival qui n’ait jamais eu lieu, oui, c’est mieux que le FYRE FESTIVAL : THE GREATEST PARTY THAT NEVER HAPPENED (de CHRIS SMITH). C’est une émission où L’INTERVENTION (de FRED GRIVOIS) de chacun est une performance pyrotechnique. Oui, ici les chroniqueurs sont prêts à se battre a mains nues pour que leur avis triomphe, à cracher du feu comme DRAGONS 3 (de DEAN DEBLOIS) pour défendre ce qu’ils considèrent comme UNE INTIME CONVICTION (de ANTOINE RAIMBAULT). On est même prêts à vous parler de VELVET BUZZSAW (de DAN GILROY). Sortez couverts et soyez prudents sur les pistes !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Morgane, Félix, Charly, Sophie, Romane, Léa

Web : LJ