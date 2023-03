Extérieur Nuit : JUSTICE RÉPARATIVE, VENGEANCE EXPÉDITIVE // 29.03.2023

Il y a près de 10 ans, on tuait son chien et volait sa Ford Mustang : JOHN WICK est de retour dans un quatrième volet pour péter toujours plus de gueules. Un projet simple et pourtant radical qui n’est pas sans rappeler celui de Laure Calamy dans BONNE CONDUITE où une professeure d’auto-école se change en serial killer de chauffards la nuit. Ou encore celui d’Alice Isaaz, héroïne d’APACHES, qui intègre un gang pour en éliminer la tête. Avec JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES, Jeanne Herry confronte victimes et auteurs d’infractions à travers une série d’entretiens. Un ambitieux projet de réparation, comme celui, plus intime, de VOYAGES EN ITALIE, le nouveau film de Sophie Letourneur. Et il y est des projets qu’on ne s’explique pas ou qu’à moitié, comme celui de vouloir réhabiliter Richard III envers et contre tous, ou d’en faire un film de Stephen Frears, THE LOST KING.