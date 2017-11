Extérieur Nuit : Justice League // 15.11.2017

No, that is the opposite of what the saying is.

Si vous cherchez plus d’emphase que nos commentaires sur les nominations aux Césars ou que BORG MC ENROE de JANUS METZ PEDERSE allez plutôt chercher du côté de HAPPY BIRTHDEAD de CHRISTOPHER B. LANDON que vers la JUSTICE LEAGUE, de ZACK SNYDER ET JOSH WEDON (oui oui, des deux, nous non plus on a pas vraiment compris).

Enfin lorsqu’on a parlé de M, on aurait préféré MATTHIEU CHEDID que SARA FORESTIER mais on ne va pas non plus en dire du mal…

On parle aussi d’une très belle ressortie, J’AI MEME RENCONTRE DES TZIGANES HEUREUX d’ALEKSANDAR PETROVIC et de la géniale THE DEUCE de DAVID SIMON et GEORGE PELECANOS digne descendante de THE WIRE.