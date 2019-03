Extérieur Nuit : J’SUIS DANS MA ZONE 1 à 5 // 27.02.2019

Pendant une heure, PARIS EST A NOUS (d’ELISABETH VOGLER) sur Radio Campus Paris, et on compte bien en profiter ! Ce soir on n’a pas seulement carte blanche, on a ZONE BLANCHE (de MATHIEU MISSOFFE) pour s’imposer sur les ondes et répandre nos goûts et nos avis. Au programme, une guerre critique sans pitié opposant de nombreux combattants : Des reines du ring d’un côté: Sophie- MARIE STUART (de JOSIE ROURKE), Morgane 1ère et Léa reine d’Ecosse. Des reptiles de l’autre : Laurent le BLACK SNAKE (de THOMAS N’GIJOL et KAROLE ROCHER) et le Youri au SANG FROID (de HANS PETTER MOLAND) Et une chalengeuse : Romane, méfiez vous d’elle, elle n’est pas CELLE QUE VOUS CROYEZ (de SAFY NEBBOU). Le tout se déroulera sous l’œil expérimenté de nos deux juges, LES ÉTERNELS (de JIA ZHANGKE) Félix et Charly, et sous mon bon contrôle, évidemment. Paris est à nous je vous disais, et quand on aura terminé la capitale s’appellera WEIRD CITY (de CHARLIE SANDERS et JORDAN PEELE).

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Morgane, Félix, Charly, Sophie, Romane, Léa

Web : LJ