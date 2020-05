Extérieur Nuit : JAZZ HANDS // 13.05.2020

Premier mercredi déconfiné pour Extérieur Nuit qui poursuit néanmoins ses émissions à distance, dans le plus strict respect des mesures gouvernementales, mais avec un programme particulièrement thug ce soir !

Hugh Jackman nous enseignera sa BAD EDUCATION et ses stratégies plus ou moins honnêtes et payantes pour dissimuler un détournement de fonds et contenir un scandale. A bonne école, on étudiera aussi l’art du mensonge avec la star du domaine, PINOCCHIO, et en compagnie de ses élèves qui pourraient bien dépasser le maître, les héroïnes du carton Netflix DEAD TO ME.

Ce soir et comme souvent, c’est pourtant le plus droit d’entre eux qui risque le plus gros : Mathieu Amalric a quitté le bureau des légendes et se bat maintenant pour récupérer son héritage dans la série d’Arte L’AGENT IMMOBILIER.

Puis on vous emmène dans l’espace, chez les aliens déjantés de SOLAR OPPOSITES, avant de revenir sur terre dans THE EDDY : la nouvelle création Netflix, parisienne et jazzy, que tout le monde a adoré chez Extérieur Nuit. Oh wait, mon nez s’allonge déjà…

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Félix, Romane, Youri, Charly, Laurent