Extérieur Nuit : JAMAIS À BOUT DE SOUFFLE // 17.04.2019

Un VENT DE LA LIBERTÉ (de MICHAEL BULLY HERBIG) souffle sur ce début de printemps. C’est L’ÉPOQUE (de MATTHIEU BAREYRE) des premiers soleils, des premiers bourgeons, des premiers amours, l’époque où la mine BLANCHE COMME NEIGE (d’ANNE FONTAINE) des parisiens se teinte de rose. Oui c’est poétique. C’est poétique parce que je suis d’humeur mélancolique ce soir. La dernière saison de GAME OF THRONES vient de débuter, l’hiver ne reviendra pas l’année prochaine. Mais le phénomène est toujours aussi HUGE IN FRANCE (de GAD ELMALEH, JARRAD PAUL, ANDREW MOGEL) que partout dans le monde. Et on compte bien en profiter un peu, avant que la FOSSE/VERDON (de LIN-MANUEL MIRANDA, THOMAS KAIL, STEVEN LEVENSON) ne se creuse un peu plus… Winter won’t return mais Extérieur Nuit c’est parti !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

