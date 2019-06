Extérieur Nuit : IS IT GONNA BE A PALMODOVAR ? // 22.05.2019

Cette semaine dans Extérieur Nuit nous vous parlions en direct du Festival de Cannes de nos coups de coeur et bien évidemment également de nos coups de gueule ! Au programme : « MATTHIAS ET MAXIME » de XAVIER DOLAN, « NINA WU » de MIDI Z, « LA BELLE EPOQUE » de NICOLAS BEDOS, » LUX AETERNA » de GASPARD NOÉ, « DOLOR Y GLORIA » de PEDRO ALMODOVAR, « RED 11 » de ROBERT RODRIGUEZ, « ZOMBIE CHILD » de BERTRAND BONELLO, et bien sûr les très attendus « ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD » de QUENTIN TARANTINO, « PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU » de CÉLINE SCIAMMA, et « PARASITE » de BONG JOON HO ! Nous faisions bien évidemment un point sur les compétitions parallèles : Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la critique et Un Certain Regard, avant de vous parler d’une sélection chère à notre coeur : celle de l’ACID !

Extérieur Nuit c’est parti !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Léa

Présentatrice : Léa

Chroniqueurs : Laurent, Félix, Romane, Sophie, Léa

Web : LJ