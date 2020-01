Extérieur Nuit : GRETA, LULU ET LES AUTRES // 08.01.2020

Un vent féministe souffle sur ce début d’année où s’ouvre le procès Weinstein et où Greta Gerwig adapte le classique de la littérature américaine LES FILLES DU DOCTEUR MARCH. En plateau, pour en parler, nos LITTLE WOMEN à nous – Léa, Romane, Sophie-Cat et, bien sûr, Elisabeth. Et nos little men aussi, pour qui Noël a été asiatique. Charly a fui Paris pour prendre le grand air du LAC AUX OIES SAUVAGES et s’est retrouvé au cœur d’une chasse à l’homme orchestrée par Diao Yi’Nan. Laurent, LE DERNIER YAKUZA parmi nous, a vécu son premier amour avec Takashi Miike. Félix a reçu plein de cadeaux, made in Taïwan plutôt qu’en Laponie, comme NINA WU, le nouveau film de Midi Z. Quant à Youri, il a dit ADIEU aux bonnes résolutions en compagnie de sa grand-mère et de la cinéaste Lulu Wang. Gros programme pour cette rentrée où l’équipe est déjà sous l’eau, comme Kristen Stewart, héroïne d’UNDERWATER et son réalisateur William Eubank, qui boit déjà la tasse.

Extérieur Nuit cru 2020, c’est parti !

Réalisation : Antonin

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Charly, Félix, Laurent, Sophie-Catherine, Youri