Extérieur Nuit : Des Frites, des chevaux, du fun //07.02.2018

L’évènement de la semaine c’est bien sur JEFF TUCHE président, dans les TUCHES 3 d’OLIVIER BAROUX, sorti en salles la semaine dernière. Vous l’aurez sans doute deviné derrière cette news se cache le festival de GERARDMER. Pour sa 25ème édition il a récompensé GHOSTLAND de PASCAL AUGIER dont vous entendrez bientôt parler, mais aussi LES AFFAMÉS, LES BONNES MANIÈRES, TRAGEDY GIRLS, REVENGE, THE INHABITANTS, HOUSEWIFE, I KILL GIANTS, la compétition était riche et pleine de surprises. Du côté des hommages et des séances spéciales nous avons pu voir AFTER THE STORM de KYOSHI KUROSAWA.

Nous avons aussi parlé de MAZE RUNNER : A DEATH CURE de WESS BALL, de HORSE SOLDIERS de NICOLAI FUGLSIG, de L’INSULTE de ZIAD DOUERI, de REVENGE de CORALIE FARGEAT, de JUSQU’A LA GARDE de XAVIER LEGRAND, de CRO MAN de NICK PARK et enfin de l’alarmant 15 h 17 POUR PARIS de CLINT EASTWOOD.