Extérieur Nuit : La fête commence // 08.11.2017

Y a que quand on est premier qu’on reste à notre place.

Malgré ce que vous laisse penser ce titre on ne vous reparlera pas du SENS DE LA FÊTE, cette semaine c’est le film français qui prime. Et c’est surtout NEKFEU qui crève l’écran aux côtés de CATHERINE DENEUVE dans TOUT NOUS SÉPARE de THIERRY KLIFA, ils nous font d’ailleurs entièrement oublier qu’il y a d’autres acteurs dans ce film. Ca nous a tellement plu que KARIN VIARD est JALOUSE (de STEPHANE et DAVID FOEMKINOS). On en oublierait presque de parler de CARBONE d’OLIVIER MARCHALL tellement c’est pas bien.

Bien que la critique cannoise l’ait encensé, A BEAUTIFUL DAY de LYNNE RAMSEY divise nos chroniqueurs, de même pour THE FOREIGNER de MARTIN CAMPBELL, deux films qui ont sans doute plu a ceux qui laissent leur cerveau de critique de cinéma de côté.

Presque français toujours avec l’un des réalisateurs les plus controversés du moment. Si la rétrospective ROMAN POLANSKI fait polémique, la sortie de son film d’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE adaptée du roman du même nom de DELPHINE DE VIGAN ne nous a pas convaincus. Un exercice à la hauteur d’un des maîtres du suspense?

On vous parle enfin de BRAGUINO de CLEMENT COGITORE, le réalisateur du très remarqué NI LE CIEL NI LA TERRE.